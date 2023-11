'Hondendrol bepalend of er in Breda gebouwd mag worden'

"Wij vinden het belangrijk dat honden vrij kunnen lopen in de natuur. Dat is goed voor de honden en voor hun baasjes", vertelt Ilse.dat wordt uitgevoerd door Staatsbosbosbeheer en de provincie. Door verdroging komen veel kwetsbare planten en dieren in gevaar, dus wordt er meer water in het gebied gebracht.

Maar de resultaten van het natuurherstel vallen tegen, daarom wordt gekeken naar extra maatregelen. Waaronder het sluiten van het hondenlosloopgebied. Provinciewoordvoerder Elske van de Klok:"De belangrijkste uitkomst uit onderzoeken is dat de natuur te lijden heeft onder de hoge recreatiedruk. Met name honden geven extra druk op het bos."

Ingrid Willemsens uit Bavel heeft twijfels of dit wel zo is."Het hele Ulvenhoutse bos is 720 hectare Nature 2000-gebied. Dit hondenlosloopgebied is met 112 hectare maar een postzegeltje in dat geheel." headtopics.com

"Op papier gaat het er straks zo uitzien dat die ene hondendrol hier bepalend is of er in Breda wel of geen bouwvergunning kan worden afgegeven." Volgens Ilse Burema heeft Staatsbosbeheer zelf het bos niet goed onderhouden:"Sinds 2010 worden hier met zware machines hele percelen bos gekapt en zijn duizenden bomen afgevoerd. En nu zijn ze bezig met een soort watervalletjes om de boel te vernatten. Ik denk dat al die maatregelen veel schadelijker zijn voor de natuur dan de loslopende honden die hier poepen en plassen."

Ingrid denkt dat er andere redenen zijn."De logica achter het sluiten van dit hondenlosloopgebied is voor ons heel erg ver te zoeken. Het belangrijkste doel hierachter is de stikstofdepositie omlaag te krijgen. Maar die wordt hier veroorzaakt door de snelwegen verderop, de landbouw om ons heen en het industriegebied bij Antwerpen. Maar op papier gaat het er straks zo uitzien dat die ene hondendrol hier bepalend is of er in Breda wel of geen bouwvergunning kan worden afgegeven. headtopics.com

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Jutta Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Het gaat steeds over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties. Lees verder ⮕

Maansverduistering vanavond in het Drenthe het best te zienHoewel de maansverduistering vanavond in ons land nauwelijks te zien is door de bewolking, is die in Drenthe, Friesland en Groningen het beste te zien. Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Vinícius ook in el Clásico slachtoffer van racisme; Barcelona start onderzoekVinícius Júnior lijkt opnieuw het slachtoffer te zijn van racisme in het Spaanse voetbal. Lees verder ⮕