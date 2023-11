Hoe ziet de volgende fase van de oorlog tussen Hamas en Israël eruit?

Hoe de volgende fase van de oorlog tussen Hamas en Israël eruit komt te zien bespraken we met Martijn Kitzen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en gespecialiseerd in irreguliere oorlogsvoering.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • Israël: 'Hamas aangevallen in tunnels'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Opnieuw luchtaanvallen en grondtroepen in Gaza • Israël valt opnieuw doelen in Syrië aanVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Opnieuw luchtaanvallen en grondtroepen in Gaza • 'VS heeft geen intentie om troepen te sturen'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Opnieuw luchtaanvallen en grondtroepen in Gaza • Gegijzelde Shani Louk overledenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: 'Israëlische tanks aan de rand van Gaza-stad' • Gegijzelde Shani Louk overledenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Israëlische tanks aan rand van Gaza-stad • 'Leger boekt geen vooruitgang'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕