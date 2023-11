Hoe weet je of je medewerkers kunt vertrouwen met staatsgeheimen? 'Screening is geen tovermiddel'

Vandaag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat een medewerkers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en een oud-NCTV'er, die nu bij de politie werkt, zijn opgepakt op verdenking van het lekken van staatsgeheimen. Wat voor geheimen dit zijn, is nog niet bekend gemaakt.

Verschillende gradaties Hoogleraar criminologie Hans Nelen aan de universiteit van Maastricht, ziet dat het selecteren van de medewerkers als begint bij het screenen. "Je probeert als het gaat om het aannemen van mensen kijken of ze passen bij de organisatie, er wordt gekeken naar de achtergrond en dan wordeh natuurlijk ook psychologische testen gedaan."

Binnen het screenen zijn ook nog verschillende gradaties, vertelt Nelen. "In bepaalde vertrouwensfuncties zijn de screeningsmethodes beduidend zwaarder. Het is zelfs denkbaar dat ze bij je thuis komen kijken hoe de thuissituatie is."Tussentijdse screening Waar het volgens Nelen mis kan gaan, is dat er vaak sprake is van een eenmalige screening. "Je zou het om de zoveel tijd moeten doen, want levens veranderen.

Dit hoeft niet per se elke keer een zware screening te zijn, laat Nelen weten. "Waar het feitelijk om gaat is dat je zicht houdt: hoe gaat het met die persoon als je signalen krijgt dat er in de persoonlijke sfeer wat speelt? Spreek met zo iemand. Ga die dingen na."

Persoonsdossier onbekend "Op het moment dat je in een situatie komt dat mensen jarenlang functioneren zonder ook maar één functioneringsgesprek gevoerd te hebben en dat eigenlijk niemand in de organisatie zicht had op hoe het eigenlijk met de betrokkene gaat, dan wordt het wel zorgelijk, zeker in bepaalde vertrouwensfuncties", laat Nelen weten.

