'Hoe niet-supporters onvermijdelijk trots op Feyenoord werden'

Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Zerrouki start tegen oude club TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕

Kwakman licht uitblinkende linie van Feyenoord uit: 'Schitterend om te zien'In het ESPN-programma Voetbalpraat laat Kees Kwakman zich lovend uit over het middenveld van Feyenoord. De analist was onder de indruk van Feyenoord in de wedstrijd tegen Lazio, waarin hij de middelste linie zag uitblinken. Lees verder ⮕

Feyenoord-uitblinker Giménez weerspreekt uitspraken van zogenaamde managerSantiago Giménez heeft zaterdag via sociale media gereageerd op de uitlatingen die Morris Pagniello deed over zijn toekomst. Pagniello zei dat onder meer Tottenham Hotspur en Real Madrid kansrijk zijn om de Feyenoord-uitblinker over te nemen. Lees verder ⮕

‘Klinkt vreemd, maar ik denk dat Feyenoord de halve finale van de CL kan halen'Hugo Borst geeft hoog op van Feyenoord na de midweekse 3-1 zege op Lazio in de Champions League. De schrijver is zaterdagavond als analist aanwezig bij De Eretribune op ESPN. Borst denkt dat de ploeg van trainer Arne Slot in staat is om de halve finale van het miljardenbal te bereiken. Lees verder ⮕

