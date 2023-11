Hoe maak je een succesvolle overstap naar een andere sector?

Stel, je wilt na jaren hetzelfde werk gedaan te hebben switchen naar een baan in een andere sector. Met andere woorden: je wordt zij-instromer. Hoe doe je dat dan? Loopbaancoach Petra Mooring legt uit waar je als overstapper op moet letten. Mensen - van jong tot oud - stappen om allerlei redenen over naar een andere sector, weet Petra Mooring. Zij is programma-manager bij James Loopbaan, verbonden aan vakbond CNV.

Samen met haar collega's helpt ze mensen met allerlei soorten werk die ergens tegenaan lopen in hun loopbaan. "Ik sprak laatst bijvoorbeeld een sopraan, die nu in de uitvaartbranche werkt." 'Het vraagt veel tijd' Mooring ziet dat mensen zowel overstappen binnen de sector waarin ze al werken, als erbuiten. Die laatste zijn de zogenoemde zij-instromers. Denk jij er ook over na om totaal iets anders te gaan doen, bedenk dat ten eerste goed dat een overstap veel tijd van je kan vragen, zegt de loopbaancoach. "Je merkt dat mensen vaak heel enthousiast zijn en positief naar nieuwe kansen kijke





🏆 1. EenVandaag » Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Tekst volgt.

Bron: NPORadio1 - 🏆 1. / 60,984 Lees verder »

Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Als je klaar bent met de havo of het vwo en je wil een mbo-opleiding tot kapper, bakker, of schilder kiezen, dan zou dat net zo'n logische optie moeten zijn als een universitaire opleiding. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf doet een oproep in een brief aan eindexamenleerlingen.

Bron: NPORadio1 - 🏆 1. / 60,984 Lees verder »

Alles over de vernieuwde Bet Builder: hoe het werkt en hoe jij hem kan inzettenADVERTORIAL - Het voetbal is in binnen- en buitenland inmiddels weer goed onderweg en deze week staan weer de nodige Europese duels op de agenda. Met de Bet Builder valt met de juiste kennis van zaken flinke winst te behalen. Zo staat Feyenoord tegenover Lazio en treft PSV opnieuw RC Lens. Wij laten zien hoe de Bet Builder precies werkt.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 1. / 60,984 Lees verder »

Hoe ‘de ster’ van Oranje Onder 20 in 2005 zijn carrière volledig om zeep hielpJonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 1. / 60,984 Lees verder »

Het gaat steeds over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties.

Bron: NOS - 🏆 1. / 60,984 Lees verder »

Steeds gaat het over bestaanszekerheid, hoe staat Nederland ervoor?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties.

Bron: NOS - 🏆 1. / 60,984 Lees verder »