Hoe lang is de Belg nog te behouden? En als hij een transfer maakt, wat zou dan de perfecte match zijn? VoetbalPrimeur zoekt het uit in samenwerking met databureau FACTS Consultancy.FACTS Consultancy is een Nederlands bedrijf dat aan de hand van data met unieke algoritmes talloze (internationale) zaakwaarnemers, clubs en spelers ondersteunt om betere beslissingen te maken rondom transfers.

In de afgelopen jaren was FACTS Consultancy onder meer betrokken met advies bij de transfers van Joey Veerman (PSV), Jerdy Schouten (PSV), Lucas Digne (Aston Villa), Sven Botman (Newcastle United), Ramiz Zerrouki (Feyenoord) en Arthur Melo (Fiorentina). We analyseren het huidige niveau (Player Level) van spelers aan de hand van ruim negentig statistieken en de speelstijl (Playing Style) van spelers. Het Player Level geeft aan wat de individuele bijdrage is van een speler aan de prestaties van zijn team. Deze gegevens worden gecombineerd en aan de hand daarvan wordt in kaart gebracht welke clubs op dit moment het best bij de speler passe





VoetbalPrimeur » / 🏆 20. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Hoe het beekdal van Amerdiep behouden bleef: 'Het had hier vol kunnen staan met varkensschuren'“Ga maar kijken in Brabant; zo had het er hier ook uit kunnen zien. De Drentse boerenlobby zette er destijds fors op in”, aldus Bernhard Hanskamp, planoloog en hartstochtelijk beschermer van het Drentse Landschap.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Lastig vraagstuk door lerarentekort: hoe voorkom je dat klas naar huis moet?In de wintermaanden, met toenemend gekuch en gesnotter in de klas, zitten onderwijsbestuurders wat vaker met de handen in het haar.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Hoe de beste jeugdspeler ter wereld van 2011 in Waalwijk belanddeJonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

CL-avontuur Ajax Vrouwen maakt zichtbaar hoe de Eredivisie achterblijftAjax Vrouwen treft woensdag met Bayern München een club uit de top van het internationale voetbal. Het contrast met de tegenstand in de Eredivisie is enorm en dat lijkt niet snel te veranderen. 'Er moet meer geld in gestoken worden.'

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Hoe kruisbandblessure Boscagli's leven veranderde: 'Zat bij mensen zonder benen en armen'De centrumverdediger beleeft met PSV het beste seizoen uit zijn loopbaan. De Fransman, een belangrijke pion in de ploeg van trainer Peter Bosz, revalideerde lang van een zware blessure.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »

Megadeal 2.0: hoe Plugge uitkwam bij Visma-Lease a Bike én de huiskleuren behieldHet hield de wielerwereld wekenlang in zijn greep. Maar de fusie kwam er niet. Richard Plugge kwam in zijn zoektocht uit bij Visma en Pon en wist het vertrouwde geelzwart te behouden.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »