Hoe komen de Oranjes zo rijk? 'Erfenissen zijn vangnet van de familie'

Luxe diners, op maat gemaakte galakleding, vorstelijke huizen: dat de Oranjes geld hebben weten we. Maar 1,3 miljard euro? Dat is wel héél veel.-hoofdredacteur Paul van Riessen uit."De inkomens van de familieleden zijn op het vermogen van 1,3 miljard eigenlijk te verwaarlozen", zegt de hoofdredacteur. In het zakenblad staat jaarlijks - naast de bekende Quote 500 - een lijst met de vijftig rijkste families. De Oranjes zijn hierop een plekje gestegen, naar de tiende plek.

"Die erfenissen zijn het vangnet van de familie", zegt royaltykenner Jeroen Snel. Dat was bijvoorbeeld het geval bij prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven."Zij hebben nooit een uitkering gekregen van de Staat, maar hadden zelf ook niet echt een baan. Toch gaven ze vaak acte de présence namens het koningshuis. Vooral Margriet heeft als reserve van Beatrix altijd heel veel voor de monarchie gedaan. Maar daar krijgt ze dus geen geld voor.

Waarschijnlijk hebben Margriet en Van Vollenhoven dankzij erfenissen altijd een goed leven kunnen leiden, zegt Snel. En er zijn veel voordelen; zo kreeg het echtpaar tegen een lage huur een royale woning bij Het Loo en werden bijvoorbeeld hun kleding en vervoer vergoed.Alleen de huidige, voormalige en toekomstige koning(in) krijgen een uitkering van de Staat. Dat zijn dus Willem-Alexander, Máxima, Beatrix en Amalia. Laatstgenoemde stort die euro's weer terug zolang ze studeert.

Overige leden van het Koninklijk Huis krijgen geen officiële toelage. Dus ook prinses Laurentien en prinses Margriet niet, die op regelmatige basis iets doen voor het Koninklijk Huis. Royaltykenner Snel denkt dat daar wel een vergoeding tegenover staat.De nieuwe generatie - denk aan de broer van Willem-Alexander en zijn neven - hebben wel de ruimte om hun eigen carrièrepad in te slaan.

