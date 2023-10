Hoe kan Rusland zich zo'n verhoging van de Defensie-uitgaven permitteren?

Een eerste voorstel is goedgekeurd door het Lagerhuis, maar heeft nog een paar stemmingen nodig om uiteindelijk op het bureau van Poetin terecht te komen voor een handtekening. In hetPoliticus Thierry Baudet reageert op aanval op hem bij de Universiteit van Gent

Een eerste voorstel is goedgekeurd door het Lagerhuis, maar heeft nog een paar stemmingen nodig om uiteindelijk op het bureau van Poetin terecht te komen voor een handtekening. In hetPoliticus Thierry Baudet reageert op aanval op hem bij de Universiteit van Gent

Lees verder:

NPORadio1 »

Overleg Nederland-Oekraïne over veiligheid • Doema stemt over recordbegroting DefensieIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

- Beluister #1446 - Hoe de oorlog in Israël die in Oekraïne raaktBeluister De Dag: 1446 - Hoe de oorlog in Israël die in Oekraïne raakt Lees verder ⮕

Lazio in vorm ondanks wankele defensie: 'Kunnen Feyenoord overklassen'Feyenoord treft woensdagavond net als vorig seizoen Lazio in de Champions League. Hoe goed zijn de Romeinen? Een blik op 'I Biancocelesti', die ondanks een vertrokken sterspeler, amper scorende topspits én wankele achterhoede de vorm te pakken hebben. Lees verder ⮕

Gewonden en beschadigde infrastructuur bij drone-aanval • Oekraïne werkt samen met Duitse wapenproducentIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Zweden: spionageverdachte niet schuldig • 'Noord-Korea nu belangrijke wapenleverancier Rusland'In dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Slowakije stopt militaire steun Oekraïne • Zweden: spionageverdachte niet schuldigIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕