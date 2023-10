Hoe hou je mantelzorg en je baan in balans? Vianna zorgt voor haar moeder en broertje en worstelde ermee

Mantelzorger zijn en tegelijkertijd werken: het vraagt niet alleen veel van mantelzorgers, maar ook van hun werkgevers. "Ik wil graag een goede werknemer zijn, maar ik wil ook niet dat mijn moeder en broertje iets tekort komen."

Lastig te combineren Eén van die werkende mantelzorgers is Vianna Spang (29). Zij draagt al een aantal jaar de zorg voor haar moeder die autisme heeft en visueel beperkt is, en haar broer die lijdt aan epilepsie en een verstandelijke beperking heeft.

'Extra hobbels' Vianna is 'geboren in deze situatie'. Haar vader is inmiddels overleden, maar ook voor hem heeft Vianna zorg gedragen. Ook hij had een verstandelijke beperking en een chronische ziekte. headtopics.com

Maar Vianna weet ook dat het niet te combineren is met de intensieve mantelzorgtaak. "Dan hou ik het leven niet vol", zegt ze. Een evenwicht vinden, is niet altijd even makkelijk. "Ik wil graag een goede werknemer zijn, maar ik wil ook niet dat mijn moeder en broertje iets tekort komen."

Bij haar huidige baan was ze daarom ook wel nerveus om het te vertellen. "Je wil het niet verbergen maar het is ook spannend wat hun reactie gaat zijn."Flexibele collega's Gelukkig gaat het bij haar huidige werkgever goed. "Als ik met m'n moeder naar het ziekenhuis moet, dan zeggen collega's: 'Ik ga die dag wel werken en dan pak jij weer een andere dienst op'. Daar mogen echt heel veel bedrijven een voorbeeld aan nemen", zegt Vianna. headtopics.com

Bonnetje naar de werkgever Maar ook voor werkgevers is de combinatie van mantelzorger en werknemers soms moeilijk. Driekwart van hen vindt dat zij nu opdraaien voor taken die door de overheid bij mantelzorgers zijn gelegd.

