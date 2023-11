Hoe gaan bierbrouwers om met klimaatverandering?

Met hopkenner bij het Hollands Hophuis Carel Krol en brouwer bij Grolsch Marc Janssen hebben we het over de gevolgen voor de Nederlandse brouwers en consumenten.

'Kinderen van de kolonie': hoe het turfwinningsverleden doorwerkt in de generaties van vandaagWerken en leven in het veen. Ken jij overgeleverde familieverhalen en heb je antwoord op de vraag hoe dit in jouw leven doorwerkt? Dan is de Open Universiteit op zoek naar je, voor het project 'Kinderen van de kolonie' Lees verder ⮕

Hoe ‘de ster’ van Oranje Onder 20 in 2005 zijn carrière volledig om zeep hielpJonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Lees verder ⮕

Hoe conservatief is Nederland?Conservatisme en de Lage Landen: gaan die twee hand in hand? En wordt de hang naar behoudendheid sterker nu velerlei crises de wereld teisteren? Dr Kelder gaat erover in gesprek met historicus dr. Geerten Waling, financieel geograaf prof. dr. Ewald Engelen en dr. Mariken van der Velden, van huis uit politicoloog. Lees verder ⮕

Het gaat steeds vaker over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties. Lees verder ⮕

Lozen zonder limiet: hoe niemand grip krijgt op zoutbedrijf NedmagTientallen bedrijven hebben vrijstelling van het verbod om afval te lozen op de Waddenzee. Maar geen van die bedrijven loost zo veel giftig kwik en lood als zoutbedrijf Nedmag. En die lozingen worden door de jaren heen groter. De omgevingsdienst kan er niet tegen optreden, want in de vergunning staan geen limieten. Lees verder ⮕