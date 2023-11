Hockeysters Den Bosch nemen koppositie over van Amsterdam na ruime zege

De hockeysters van Den Bosch hebben in de Tulp Hoofdklasse de koppositie overgenomen van rivaal Amsterdam. Dankzij een 6-1 overwinning bij Rotterdam liep de Bossche ploeg twee punten uit op de regerend landskampioen. Titelhouder Amsterdam en 21-voudig kampioen Den Bosch ontliepen elkaar in de eerste helft van de competitie nog nauwelijks. Amsterdam was koploper met evenveel punten als Den Bosch, maar zaterdag liet de ploeg dure punten liggen in het duel met middenmoter Kampong (0-0).

Rotterdam deed voor rust nog wel iets terug - Amber van den Dijssel maakte de 2-1 uit een strafcorner - maar in de tweede helft walste Den Bosch over de thuisploeg heen. Met treffers van opnieuw Krekelaar (twee stuks), Reijnen en Joosje Burg werkte de ploeg verder aan het doelsaldo. Ook SCHC kwam dichter bij de landskampioen uit de hoofdstad dankzij een 6-0 zege op Oranje-Rood. Yibbi Jansen had met vier treffers uit strafcorners een groot aandeel in de zege.

