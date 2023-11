Hockeyers Oranje-Rood en hockeysters Den Bosch overtuigen met grote scores

De hockeysters van Den Bosch hebben in de Tulp Hoofdklasse de koppositie overgenomen van rivaal Amsterdam. Dankzij een 6-1 overwinning bij Rotterdam liep de Bossche ploeg twee punten uit op de regerend landskampioen. Ook de hockeyers van Oranje-Rood haalden uit met grote cijfers: 6-3 tegen Rotterdam. Titelhouder Amsterdam en 21-voudig kampioen Den Bosch ontliepen elkaar in de eerste helft van de competitie nog nauwelijks.

Daardoor staat Oranje-Rood nog altijd tweede in de Tulp Hoofdklasse. Oranje-Rood verloor vorige week nog de topper van Pinoké en moest dus voorlopig even genoegen nemen met de tweede plaats. Om niet verder achterop te raken, moest er tegen het Rotterdam van Jeroen Hertzberger niet weer verloren worden. De wedstrijd begon goed voor de thuisploeg. Het was Thibeau Stockbroekx die na zes minuten al van dichtbij raak tikte.

