Na de 5-2 nederlaag van Ajax bij PSV is er veel leedvermaak onder voetbalfans over de laatste plaats van de Amsterdammers in de eredivisie. Bij Ajax verwachten ze snel de weg omhoog te vinden. 'Als je onze eerste helft ziet, dan waren we absoluut de betere. En dat tegen de nummer één van de ranglijst, die al negen wedstrijden op rij heeft gewonnen. We kunnen het dus wel.

'Maar daar moeten we niet naar kijken. We moeten nog wat wedstrijden inhalen (tegen FC Volendam en RKC Waalwijk) en er komt een reeks thuiswedstrijden aan waarin we vooral naar onszelf moeten kijken.' Daar is ook Bergwijn het mee eens, die na afloop geïrriteerd was over vragen over het aanvoerdersschap en een mogelijke transfer naar Saudi-Arabië. 'We kunnen er een hoop over praten, maar we moeten niet naar de stand kijken. We moeten het nu gewoon gaan laten zien.

Historische laatste plaats zegt Ajax weinig: 'We blijven daar niet staan'De laatste plek op de ranglijst is het ultieme dieptepunt van maanden chaos bij de Amsterdamse club. Maar bij Ajax verwachten ze niet dat ze lang op die positie blijven staan. Lees verder ⮕

Historische laatste plaats zegt Ajax weinig: 'We blijven daar niet staan'De laatste plek op de ranglijst is het ultieme dieptepunt van maanden chaos bij de Amsterdamse club. Maar bij Ajax verwachten ze niet dat ze lang op die positie blijven staan. Lees verder ⮕

PSV verwijst Ajax met spectaculaire zege naar historische laatste plaatsIn Eindhoven doet Ajax het een half uur zeer goed, maar PSV slaat in de tweede helft alsnog genadeloos toe, mede door drie treffers van Hirving Lozano. Lees verder ⮕

PSV verwijst Ajax met spectaculaire zege naar historische laatste plaatsIn Eindhoven doet Ajax het een half uur zeer goed, maar PSV slaat in de tweede helft alsnog genadeloos toe, mede door drie treffers van Hirving Lozano. Lees verder ⮕

PSV en Lozano verwijzen Ajax met spectaculaire zege naar historische laatste plaatsIn Eindhoven deed Ajax het een half uur zeer goed, maar PSV sloeg in de tweede helft alsnog genadeloos toe, mede door drie treffers van Hirving Lozano. Lees verder ⮕

Geloof in titel blijft bij Ajax: 'Wordt erg zwaar, maar is niet onmogelijkCarlos Forbs denkt nog altijd dat Ajax dit seizoen de landstitel kan halen. De Portugese vleugelaanvaller vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de huidige situatie bij de Amsterdammers een moeilijke is, maar hij weigert zijn doel op te geven. Lees verder ⮕