Historische bekerzege USV Hercules op Ajax

Dankzij de historische bekerzege op Ajax werden de amateurs van USV Hercules donderdagavond wereldnieuws. Een reportage over the day after bij de Utrechtse bekersensatie."Die Rolex-boys zijn er door ónze jongens uit geknikkerd!" Als bekerheld Tim Pieters zich vrijdagmiddag langs een paar dolblije Hercules-leden heeft gewurmd, opent hij in de geïmproviseerde persruimte op Sportpark Voordorp zijn telefoon. De 22-jarige aanvaller laat zijn Instagram-pagina zien en wijst naar het aantal volgers.

Dat groeide in één nacht van 2.000 naar 5.300. "Het is een gekkenhuis. Ik heb van mensen verzoeken gekregen om te trouwen of kinderen te maken. En van Feyenoord-fans kreeg ik berichten dat ik een legende ben, omdat ik tegen Ajax heb gescoord. Volgens mij gaan ze daar in Rotterdam lekker op. Bizar om mee te maken", zegt Pieters lachend. De rechtenstudent oogt op het met media afgeladen sportcomplex in Utrecht dolblij, maar kan het vrijdagmiddag toch niet laten een aantal clubmensen aan te spreke





