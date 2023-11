Historische 18de plek Ajax maakt tongen los: 'We gaan gewoon degraderen hè...'

Ajax speelde nog een verrassende eerste helft in Eindhoven, waarin het op een 1-2 voorsprong kwam, maar in het tweede bedrijf stortte het Amsterdamse kaartenhuis volledig in elkaar. Hieronder een greep uit de reacties na een historische middag voor het Nederlandse voetbal.

Nooit gedacht ons hier terug te vinden. Maar, moet zeggen dat het een stuk minder erg voelt als net-niet, een kampioenswedstrijd of bekerfinale verprusten doet (mij althans) vele malen meer pijn. Nu ben je intens slecht, daar is weinig op af te dingen.…making it 5 consecutive defeats in the league now. They just collected 5 total points — and it’s almost November.5-2 verlies. Een wedstrijd in twee bedrijven. Het eerste bedrijf was geweldig voor de liefhebber van Amsterdams amusement.

