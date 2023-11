Hilgers getipt bij Feyenoord: 'Bleef op de been tegen topspits Gimenez'

Volgens Grueter doet Feyenoord er goed aan om weer aan te kloppen bij Hilgers."Feyenoord zal zich zeker moeten gaan versterken gezien de blessuregevoeligheid van Gernot Trauner. Een van de eerste spelers die dan op het lijstje wordt gezet, lijkt mij, is Mees Hilgers." Met Lutsharel Geertruida en Thomas Beelen heeft Arne Slot overigens al meerdere alternatieven rechts centraal achterin.Grueter is desondanks overtuigd.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Ideale versterking voor Slot? ‘Staat al heel lang op de radar bij Feyenoord’Jeroen Grueter ziet in Mees Hilgers een goede versterking voor Feyenoord, zo laat de journalist weten in de NOS Voetbalpodcast. De 22-jarige verdediger van FC Twente, die de Rotterdamse landskampioen zondag in De Grolsch Veste wist te verslaan (2-1), ligt in Enschede nog tot medio 2026 vast. Volgens Transfermarkt is Hilgers 4,5 miljoen euro waard.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Ideale versterking voor Slot? ‘Staat al heel lang op de radar bij Feyenoord’Jeroen Grueter ziet in Mees Hilgers een goede versterking voor Feyenoord, zo laat de journalist weten in de NOS Voetbalpodcast. De 22-jarige verdediger van FC Twente, die de Rotterdamse landskampioen zondag in De Grolsch Veste wist te verslaan (2-1), ligt in Enschede nog tot medio 2026 vast. Volgens Transfermarkt is Hilgers 4,5 miljoen euro waard.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Gezinshuis bleef actief ondanks oordeel van geestelijke mishandeling door tuchtcollegeHet Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), de hoogste tuchtraad binnen de Jeugdzorgsector, oordeelde dat er gedurende 15 jaar sprake was van geestelijke mishandeling en verwaarlozing van een kind in een gezinshuis. De betreffende gezinshuisouder zou haar werk nooit meer mogen uitvoeren.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Gimenez uit via social media verbazing om niet-gegeven penalty tegen TwenteNa de 2-1 nederlaag bij FC Twente staat Feyenoord na de tiende speelronde zeven punten achter op titelconcurrent PSV, dat nog geen punt liet liggen. Bij Feyenoord leeft er echter irritatie om een niet-gegeven strafschop, die de gelijkmaker op had kunnen leveren. Santiago Gimenez laat via social media van zich horen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Gimenez uit via social media verbazing over niet-gegeven penalty tegen TwenteNa de 2-1 nederlaag bij FC Twente staat Feyenoord na de tiende speelronde zeven punten achter op titelconcurrent PSV, dat nog geen punt liet liggen. Bij Feyenoord leeft er echter irritatie om een niet-gegeven strafschop, die de gelijkmaker op had kunnen leveren. Santiago Gimenez laat via social media van zich horen.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Perez zag 'ongelofelijke' uitblinker tegen Feyenoord: 'Hij lijkt beetje op Suarez'Kenneth Perez heeft zondag enorm genoten van Manfred Ugalde bij FC Twente. De analist is Dit was het Weekend van ESPN, lovend over de sterke Costa Ricaan en vergelijkt hem zelfs met een iconische spits uit de Eredivisie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕