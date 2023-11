Hier is Halloween groter dan carnaval: ‘Het hele gezin bouwt mee'

Daar brengt het feest tienduizenden mensen op de been en kun je dit weekend niet over straat zonder een spook tegen te komen.Zo vloeide er zaterdagavond bij brouwerij Vandeoirsprong meer bloed dan bier. De buitenplaats was veranderd in een kerkhof en aan het plafond hingen bebloede poppenhoofden. De brouwerij was omgedoopt tot een enorm spookhuis als onderdeel van een vier kilometer lange Halloweenroute door de stad.

En dat is het in Oirschot ook echt. De eigenaar van de brouwerij, Frans Schamp, laat een enorme constructie in het spookhuis zien waarin vier acteurs op grote hoogte ronddraaien. Het is vergelijkbaar met een carnavalswagen. “Halloween is hier ondertussen groter dan carnaval. Families, bedrijven en vriendenclubs willen allemaal meedoen”, zegt Frans. “Je kunt er het hele jaar mee bezig zijn en dat maakt het misschien nog net wat leuker dan carnaval.

In Oosterhout werden mensen de stuipen op het lijf gejaagd in een autowasstraat. Daar liepen acteurs in de meest angstaanjagende kostuums tussen de wasborstels door om jong en oud te laten schrikken. “Ik vond alles in de wasstraat eng”, vertelt een vrouw verschrikt. Er komen ook veel ouders met kinderen langs. “Die vinden het fantastisch”, vertelt een van de acteurs van autowascentrum ’t Vosje. “De een ligt huilend op de bank en de ander wil met ons op de foto. Ze reageren heel verschillend. headtopics.com

In Gemert kan je deze dagen genieten van een angstaanjagende licht- en geluidshow. De broers Alexander en Wouter van den Acker gooien daar het hele jaar hun ziel en zaligheid in. Ze bouwen hun huis en de naastliggende oude textielfabriek aan de Ruijschenberghstraat daarvoor om tot een waar spookhuis met special effects. Van een vuurspuwende draak tot 3D-heksen en een schietend kanon, je ziet het allemaal.

“We bedenken een jaar van tevoren al wat we willen. Daarna knutselen en timmeren we aan de decorstukken en de techniek”, vertelt Wouter. “Zo zien de mensen een vuurspuwende draak, 3D-heksen en een schietend kanon.” Verdienen doen ze er niet aan. “Het kost alleen maar geld, maar het is zo leuk om die mensen allemaal zo verwonderd rond te zien lopen. Je creëert eigenlijk zelf een kleine Efteling en dat is fantastisch leuk om te doen. headtopics.com

