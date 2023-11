Het 'giftigste' terrein van Nederland wordt eindelijk aangepakt, maar zorgen bij omgeving blijven

Celstraffen Ook dumpte EMK een deel van het chemisch afval in oude kelders of rechtstreeks in de grond van het terrein. Het gaat om veel verschillende stoffen, van bijna pure olie en teer tot kankerverwekkende PAK's en fenolen.

Middenin de Randstad Het terrein ligt middenin de Randstad en zou goed gebruikt kunnen worden als het schoner zou zijn. Daarom kocht de gemeente Krimpen aan den IJssel in 2017 de grond voor iets minder dan 3 miljoen euro.

Nieuw plan In april 2023 was het nieuwe, aangepaste plan klaar en werd het ingediend bij de provincie als Uitvoeringsplan 2.0. In dat plan is rekening gehouden met verstevigde damwanden door zogenoemde grout-ankers. En met de extra gevonden vervuiling die niet weggehaald kan worden en dus afgedekt moet zijn. Daardoor is een deel van het terrein niet langer bruikbaar voor bedrijfsgebouwen.

Dat bedrag loopt nu op naar een verwachte 60 miljoen euro, waarvan 55 miljoen door het ministerie moet worden betaald. De rest komt vanuit de provincie Zuid-Holland en de gemeente Krimpen aan den IJssel.

"Er is genoeg kennis van de ondergrond en de verontreinigingssituatie op het EMK-terrein om tot een veilige en verantwoorde uitvoering van de bodemsanering te komen."

