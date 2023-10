'Het EK sneldammen belooft een spektakel te worden'

DAMMEN - Het EK sneldammen vindt dit weekend in Drenthe plaats. Zaterdag en zondag strijden dammers uit acht verschillende Europese landen om de titels in de onderdelen Rapid en Blitz. RTV Drenthe zendt het evenement live via een stream en op TV Drenthe uit. Rapid en Blitz Wouter Sipma speelt dit weekend een thuiswedstrijd. De dammer van Hijken HTC, organisator van het evenement, verdedigt dit weekend zijn Europese titel in het onderdeel Rapid. Sipma legt uit.

'Zondag vliegen de stenen over het bord en kunnen de spelers snel in tijdnood komen', aldus een enthousiaste De Groot. De wedstrijden worden in Volta in Beilen gespeeld. In de school voor het voortgezet onderwijs is er ook plek voor publiek. 'Zaterdag kan het publiek vanaf 9:00 uur in de school om te komen kijken. Zondag begint de Blitz om 11:00 uur en ook dan kan het publiek komen kijken', vertelt De Groot enthousiast. 'We hebben de koffie en thee klaarstaan.

