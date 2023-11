Herrijzenis van het amateurboksen begint met eerste congres van World Boxing

Na jaren van wanbeleid, sancties en onzekerheid moet zaterdag de start zijn van de herrijzenis van het amateurboksen. De nieuwe internationale bond World Boxing houdt in Frankfurt zijn eerste congres, met een duidelijk hoofddoel: vechten voor de olympische status. Zijn opa was een enthousiaste bokser, een ander familielid had een boksschool in Utrecht en zelf heeft Boris van der Vorst ook zijn hele leven de klassieke vechtsport beoefend.

Het is dus niet gek dat hij juist deze beeldspraak gebruikt om de nijpende situatie van het olympische boksen te illustreren. "We hebben acht tellen gekregen", zegt Van der Vorst in gesprek met NU.nl."Nu proberen we een nieuw tijdperk te beginnen. Ik geloof dat dit een van de bijzonderste comebacks in de geschiedenis van de historische beweging wordt." De voormalig voorzitter van de Nederlandse boksbond doet zijn verhaal in de auto op weg naar Frankfurt. In de Duitse stad wordt volgens Van der Vorst zaterdag"een enorme mijlpaal" bereikt: het eerste congres van World Boxing





