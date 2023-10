Herniakliniek Veenhuizen failliet verklaard

De herniakliniek in Veenhuizen is failliet verklaard. De kliniek werd rond 2006 opgericht door orthopedisch chirurg Menno Iprenburg uit Zeijen. De privékliniek was gespecialiseerd in endoscopische operaties om een hernia of stenose te behandelen en huisde sinds 2010 aan de Hospitaallaan in Veenhuizen. Het voormalige hospitaalcomplex uit 1893, tevens een rijksmonument, werd daarvoor gerenoveerd. De opknapbeurt duurde vier jaar.

Er werken, naast verschillende flexibele arbeidskrachten, vijf mensen in dienst. Groeiend concurrentieaanbod Het faillissement, dat dinsdag werd uitgesproken, kent meerdere oorzaken, zo heeft curator Jan van Burg opgevangen. Toegenomen concurrentie, waardoor minder patiënten zich meldden, was een van de factoren waardoor financiële problemen ontstonden. Bij Van Burg hebben zich meerdere geïnteresseerden gemeld voor een mogelijke doorstart.

