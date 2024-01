Hercules-trainer Van der Kooij over euforische roes na bekerstunt tegen Ajax

René van der Kooij zit nog op een roze wolk, maar Mats Grotenbreg is er 'nu onderhand wel afgeflikkerd'. 'Je komt ook niet zo makkelijk van die wolk af', zegt Hercules-trainer Van der Kooij over de euforische roes waarin de Utrechtse amateurclub sinds de bekerstunt half december tegen Ajax (3-2) verkeert. Matchwinner Grotenbreg staat inmiddels dus wel weer met beide benen op de grond. 'Dat moet ook wel', zegt hij.

Vanavond wacht voor de Utrechtse amateurclub immers SC Cambuur in de achtste finales van de KNVB-beker. Dat Van der Kooij - en met hem veel van de andere 1.700 Hercules-leden - nog een beetje zweeft, is ook niet zo gek. De media wisten de oefenmeester de afgelopen weken wel te vinden om hem te laten vertellen over de wonderbaarlijke gebeurtenissen in De Galgenwaard op een koude donderdagavond in december. Begrijpelijk. Zijn club komt met 2-0 voor door twee knappe goals van de studerende spits Tim Pieters, een stunt lijkt in de maa





