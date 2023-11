Heracles in een dip na verlies in bekerwedstrijd

Heracles zit in een dip. Afgelopen week verloor de ploeg van John Lammers met 2-0 in de beker van de amateurs van HHC Hardenberg. Dat was alweer de vierde wedstrijd op rij waarin de Almeloërs niet konden winnen. Het wordt dus tijd voor weer een succesje in Almelo. Op 1 oktober werd voor het laatst gewonnen. In de IJsselderby werd PEC Zwolle met 2-1 opzij gezet.

VOETBALZONENL: Peter Bosz voert één wijziging door in opstelling voor duel met Heracles AlmeloDe opstelling van PSV voor het uitduel met Heracles Almelo is bekend. Trainer Peter Bosz wijzigt zijn elftal op één plek ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Ajax (5-2): Guus Til neemt de plek van Malik Tillman in. Het duel begint om 16:30 uur en is te zien op ESPN 2.

NOS: Stunt of niet, amateurclubs genieten van bekersucces: 'Ongekend, fantastisch, trots'Vijf amateurclubs hebben zich ten koste van profclubs bij de laatste 32 in het KNVB-bekertoernooi geplaatst: Quick Boys, GVVV, AFC, HHC Hardenberg en Spakenburg.

OMROEPBRABANT: Het is een weerzien met vrienden voor Bosz in Almelo: 'We waren getrouwd'In aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles ging trainer Peter Bosz nog even in op de wissel van Joey Veerman een week eerder in de wedstrijd tegen Ajax. De trainer sprak uitgebreid met de middenvelder en was niet blij met zijn gedrag. Verder wordt de wedstrijd in Almelo een speciale wedstrijd voor de PSV-trainer.

VOETBALZONENL: Bosz ontvangt goed en slecht nieuws in aanloop naar duel met HeraclesPeter Bosz kan zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (16.30 uur) niet beschikken over Noa Lang, zo heeft hij vrijdag laten weten tijdens de afsluitende persconferentie. Oliver Boscagli is wel van de partij. De Fransman speelde vorig seizoen geen wedstrijden op kunstgras, maar doet dat nu dus wel.

