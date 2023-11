Heracles blameert zich in KNVB Beker tegen amateurs HHC Hardenberg

Ook na rust slaagde de ploeg van John Lammers er niet in het tij te keren. HHC verdubbelde in de 63e minuut zelfs de voorsprong. Uitgerekend oud Heracles-speler Jesper Drost kopte de 2-0 binnen. Heracles probeerde nog iets te forceren, maar slaagde er niet in uitschakeling te voorkomen. Daarmee heeft HHC voor een stunt gezorgd in de KNVB-beker. De Hardenbergers waren in 2015 ook al eens verantwoordelijk voor de uitschakeling van een Eredivisie-club.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Blamage op De Boshoek: tweededivisionist HHC knikkert Heracles uit KNVB BekerHHC Hardenberg heeft woensdagavond op sportpark De Boshoek voor een grote stunt in de KNVB Beker gezorgd door Eredivisionist Heracles Almelo uit te schakelen. Hardenberg, dat uikomt in de tweede divisie, won met 2-0 van de Heraclieden, die enorm veel moeite hadden om aanvallend écht gevaarlijk te worden.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOS: Amateurs HHC stunten in beker tegen Heracles, de nummer acht van de eredivisieDe Overijsselse amateurclub HHC Hardenberg zorgt voor een grote stunt door Heracles Almelo in eigen huis uit te schakelen in de eerste ronde van de KNVB-beker: 2-0.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Amateurs HHC stunten in beker tegen Heracles, de nummer acht van de eredivisieDe Overijsselse amateurclub HHC Hardenberg zorgt voor een grote stunt door Heracles Almelo in eigen huis uit te schakelen in de eerste ronde van de KNVB-beker: 2-0.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: HHC - Heracles Almelo, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van HHC tegen Heracles Almelo (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Heracles beleeft totale afgang en wordt uitgeschakeld door amateurs van HHCVoor Heracles Almelo is het bekeravontuur al in een vroeg stadium ten einde gekomen. De ploeg van trainer John Lammers was woensdagavond niet opgewassen tegen tweededivisionist HHC Hardenberg: 2-0. Uitgerekend Jesper Drost, die een verleden heeft bij de club uit Almelo, was een van de doelpuntenmakers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Bekerstunt in Overijssel: armoedig Heracles heeft niets te vertellen bij HHCLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕