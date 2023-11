Henry Winkler vindt het na therapie prima dat hij niet aardig is

"Ik heb mij eindelijk gerealiseerd dat ik geen aardig mens ben", stelt de acteur. Deze wetenschap druist in tegen het beeld dat iedereen altijd maar van hem heeft, als een van de aardigste mannen van Hollywood."Ik ben wel een vrolijk mens", voegt Winkler daaraan toe."Ik ben dankbaar voor mijn leven, en die dankbaarheid stemt mij vrolijk."

Maar de acteur heeft ook in therapie geleerd dat hij soms geïrriteerd en zelfs boos mag zijn, als iemand hem teleurstelt."En ik kan er niet goed tegen als mensen mij niet lijken te zien, als ze me negeren", stelt de ster."Het is een oude, maar sterke onhebbelijkheid van me."

