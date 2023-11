‘Henk ten Cate wees hoofdtrainerschap bij Ajax om zéér opmerkelijke reden af’

"Ik hoorde dat Henk ten Cate eerst was benaderd, omdat John van 't Schip natuurlijk in die moeilijke situatie met zijn vrouw zat", begint Derksen. De vrouw van Van 't Schip, Daniëlle, overleed vorige maand aan de gevolgen van kanker."Henk heeft het niet gedaan om een hele vreemde reden.", voor Videoland, tien afleveringen. Dat gaat een beetje moeilijk samen." Presentator Wilfred Genee lijkt het verhaal van zijn tafelgenoot maar moeilijk te kunnen geloven.

"Ik denk dat Henk ook niet zo'n zin had, want Henk heeft dit spelersmateriaal gezien en die heeft gedacht:", voegt Derksen toe. Een andere tafelgast, René van der Gijp, denkt dat Ten Cate 'kapot zou gaan' als hij was ingestapt en de boel niet aan de praat zou krijgen."Hij heeft zijn CV klaar. Als hij was mislukt bij Ajax, dan gaat dat niet ten koste van wat hij heeft gedaan", voegt de voormalig vleugelspeler toe.

De 68-jarige Ten Cate, geboren Amsterdammer, is sinds mei dit jaar de rechterhand van Aron Winter bij de nationale ploeg van Suriname. Daarvoor werkte Ten Cate bij vier verschillende clubs in het Midden-Oosten.

Ten Cate is zeker geen onbekende van Ajax. De oefenmeester stond tussen juli 2006 en oktober 2007 bij 68 wedstrijden van de Amsterdammers langs de lijn. Tijdens zijn tijd in de hoofdstad kwam Ajax in het seizoen 2006/07 één doelpunt tekort om PSV van de landstitel af te houden.

Ajax heeft Van 't Schip inmiddels officieel benoemd tot de nieuwe interim-manager. De voormalig speler én assistent-trainer van de club wacht een zware klus: Ajax staat laatste in de Eredivisie. Donderdag staat het inhaalduel met FC Volendam op het programma.Ajax heeft Henk ten Cate benaderd om Maurice Steijn op te volgen, maar heeft daarvoor bedankt. Dat beweert Johan Derksen woensdagavond bij Veronica Inside. De analist geeft aan dat Ten Cate...

