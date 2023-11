Henk Nijboer (PvdA) sluit terugkeer als bewindspersoon niet uit

30 oktober 2023 - Vertrekkend PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer sluit niet uit dat hij zitting neemt in een volgend kabinet, mocht de fractie van GroenLinks-PvdA daar onderdeel van uitmaken. 'Als dat verzoek er komt, dan zal ik daar zeer serieus over nadenken', zegt Nijboer in het radioprogramma Sven Op 1.