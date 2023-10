Henk de Jong: 'Hij zou mij geslagen hebben, nou dat doet hij niet hoor'

. Laatstgenoemde werd na een ruzie uit de selectie gezet, maar De Jong ontkent dat Van der Water hem heeft geslagen.Er gaat zelfs een verhaal dat één van de twee in zijn neus is gebeten."Onzin", zegt De Jong in gesprek met."Silvester en ik hebben al langere tijd een meningsverschil over de manier waarop we met Camnbuur willen voetballen. We spelen op een hoge intensiteit en daar moet iedereen aan meedoen." De 27-jarige linksbuiten zou daarin dus te kort schieten.

Van der Water werd vorige week gewisseld tegen MVV. Na afloop zouden er harde woorden zijn gevallen in de kleedkamer van de Leeuwarders."Is de grens bereikt? Ja, zo is het. Toen zei ik: nu houdt het op. Maar ik doe dit niet in mijn eigen belang. Ik doe dit in het belang van de club", stelt De Jong."Silvester komt volgende week weer naar de training bij Jong Cambuur. Dan gaan we elkaar weer knuffelen. En gaan we met elkaar praten.

