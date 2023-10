Hendriks stoort zich niet aan afzwaaier Gaaei: ‘Wat ik erger vind eigenlijk... ’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

Hendriks zag rechtsback Anton Gaaei een voorzet geven die richting het uitvak van Ajax vloog, tot hilariteit van onder meer René van der Gijp."Hij verdedigde helemaal verder niet zo slecht. Wat ik erger vind eigenlijk is de aanvoerder, Bergwijn", benadrukt de kritische Hendriks direct."Die hebben we dus totaal niet gezien (tegen Brighton & Hove Albion, red.). Logisch ook, want die bal kwam daar ook niet.

"Maar die maakt al weken geen enkele diepte en sluit ook helemaal niet aan bij Brobbey, en kruipt er ook niet achter. Dan denk ik:, maar die nemen het team helemaal niet op sleeptouw. Die lopen alleen maar meewarig met hun hoofd te schudden, zo van: 'Het ligt niet aan ons, maar het is een puinhoop'".Derksen zoomt vervolgens in op Berghuis met een zeer kritische noot. headtopics.com

Presentator Wilfred Genee vraagt aan Van der Gijp of hij de mening van Derksen deelt."Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat hij(Advocaat, red.) het leven moeilijk maakte bij Feyenoord. Dat vonden ook heel veel mensen daar, dat Dick dat niet verdiende." Hendriks is het eens met de kritiek op Berghuis, maar neemt hem ook enigszins in bescherming.

"Maar los wat je van Berghuis vindt: het is een hartstikke zwak verhaal als je hiermee naar De Telegraaf gaat en zegt: 'We willen hem eruit hebben', verwijst de verslaggever naar de berichtgeving dat Steijn intern zou hebben aangegeven dat hij van Berghuis af wilde."Dat ettert dus blijkbaar door en dan snap ik niet dat je die jongen niet eerder hebt geïnformeerd hoe je over hem denkt of wat je van hem vindt. En dat dat dan zo in de krant komt. Dat vind ik heel zwak. headtopics.com

