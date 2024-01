Henderson op weg naar medische keuring bij Ajax

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.deelt via X. De 33-jarige controleur is met teammanager Herman Pinkster onderweg naar de medische keuring.

Henderson lijkt op korte termijn zijn handtekening te zetten onder een meerjarig contract in de Johan Cruijff ArenA. Henderson landde donderdagmiddag vlak na 13:30 uur op Luchthaven Schiphol. De Engelsman vloog met een privéjet en is inmiddels met teammanager Pinkster onderweg naar zijn medische keuring. �Gezien de fitheid van Henderson lijkt die check geen problemen op te leveren�, aldus Verweij in zijn artikel. Wel meldt de journalist een ander obstakel.Henderson moet nog wachten op zijn werkvergunnin





