Helga Drost moet reis naar Nepal uitstellen door World Cup-plaatsing in Thialf

Een paar uur voor haar 1.000 meter bij het World Cup-kwalificatietoernooi zoekt Drost op internet tips over het kopen van een auto in Nieuw-Zeeland. 'Even de gedachten verzetten', noemt ze het. Het is een van de laatste details die de schaatsster nog moet regelen voor de wereldreis die ze in gedachten heeft. Beginnen in Nepal en dan zes maanden in Nieuw-Zeeland. Bijna alle plannen zijn gemaakt, ze hoeft alleen nog te boeken.

'Dat gaf me eigenlijk wel rust.' De sprinter uit Sneek debuteerde in 2016 als achttienjarige al bij een NK voor senioren. Een jaar later mocht ze als reserve debuteren bij een World Cup, maar echt doorbreken lukte maar niet. Ze reed niet hard genoeg om zich te kwalificeren voor grote toernooien en viel niet genoeg op om de overstap te maken van het Gewest Friesland naar een commerciële ploeg.

Niet fitte Nuis mag naar wereldbekers op 1.500 meter, Roest de snelste in ThialfKjeld Nuis heeft zich zaterdag in Thialf op de 1.500 meter gewoon geplaatst voor de eerste wereldbekers. De olympisch kampioen was grieperig en twijfelde of hij kon starten, maar eindigde bij het kwalificatietoernooi als tweede achter Patrick Roest. Lees verder ⮕

Niet fitte Nuis mag naar wereldbekers op 1.500 meter, Roest de snelste in ThialfKjeld Nuis heeft zich zaterdag in Thialf op de 1.500 meter gewoon geplaatst voor de eerste wereldbekers. De olympisch kampioen was grieperig en twijfelde of hij kon starten, maar eindigde bij het kwalificatietoernooi als tweede achter Patrick Roest. Lees verder ⮕

Jake Paul ziet Jutta Leerdam voor het eerst wedstrijd schaatsen in ThialfDe Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Paul voorspelde ook Leerdam haar eindtijd op de 500 meter. Lees verder ⮕

Elisa Dul gaat door 'uitzonderlijk geval' van verdriet naar grote vreugde in ThialfElisa Dul ging zaterdag in Heerenveen in twee uur van blijdschap naar verdriet en terug naar grote vreugde. De reden voor die achtbaan was een zeldzaamheid in het schaatsen: het terugdraaien van een diskwalificatie. Lees verder ⮕

Schaatsen: WB-kwalificatie Heerenveen nabeschouwing op de 5.000 meter (v)Kijk live naar de kwalificatiewedstrijden voor het wereldbekerseizoen in Thialf. Lees verder ⮕

Schaatsen: WB-kwalificatie Heerenveen nabeschouwing op de 5.000 meter (v)Kijk live naar de kwalificatiewedstrijden voor het wereldbekerseizoen in Thialf. Lees verder ⮕