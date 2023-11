Heerenveen prijst Van 't Schip voor Deense verdediger

Heerenveen looft Van 't Schip de Deense back."Het is een jongen die een heel moeilijke fase heeft gehad. De wedstrijd tegen Feyenoord weten we allemaal nog. Het is een heel goedwillende jongen met veel potentie, maar ook hij heeft een periode nodig om echt te wennen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het niveau zeker aankan en beter kan worden."

:

VOETBALPRİMEUR: Heerenveen prijst Van 't Schip de Deense backHeerenveen looft Van 't Schip de Deense back."Het is een jongen die een heel moeilijke fase heeft gehad. De wedstrijd tegen Feyenoord weten we allemaal nog. Het is een heel goedwillende jongen met veel potentie, maar ook hij heeft een periode nodig om echt te wennen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het niveau zeker aankan en beter kan worden."

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NOSSPORT: Ajax wint onder Van 't Schip ook van Heerenveen en stijgt naar elfde plaatsMet twee zeges in twee wedstrijden kent John van 't Schip een goede start als coach van Ajax. Na FC Volendam (2-0) winnen de Amsterdammers ook van sc Heerenveen: 4-1.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: Ajax wint onder Van 't Schip ook van Heerenveen en stijgt naar elfde plaatsMet twee zeges in twee wedstrijden kent John van 't Schip een goede start als coach van Ajax. Na FC Volendam (2-0) winnen de Amsterdammers ook van sc Heerenveen: 4-1.

Bron: NOS | Lees verder »

VI_NL: Ajax loopt in slotfase weg bij Heerenveen en wint weer onder Van 't SchipLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder »

VOETBALZONENL: Beloont Van den Boomen het vertrouwen van Van 't Schip bij Ajax?Ajax wist donderdagavond dan eindelijk weer te winnen in de Eredivisie. FC Volendam werd in de Johan Cruijff ArenA op een 2-0 nederlaag getrakteerd, na een periode van bijna drie maanden zonder overwinning in competitieverband.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

NUSPORT: Van 't Schip kiest na geslaagd Ajax-debuut ook tegen Heerenveen voor MarthaJohn van 't Schip houdt zondag tegen sc Heerenveen vast aan dezelfde elf namen die donderdag FC Volendam met 2-0 versloegen. Dat betekent dat jongeling Ar'Jany Martha opnieuw in de basis begint.

Bron: NUsport | Lees verder »