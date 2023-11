'Heel lang geleden dat Feyenoord zo onder druk werd gezet'

Feyenoord heeft de eerste nederlaag van het seizoen geleden. FC Twente was in eigen huis met 2-1 te sterk voor de landskampioen.

Dat is volgens data-analist Bart Frouws geheel de verdienste van FC Twente, dat op de derde plek staat."Het is lang geleden dat Feyenoord zo onder druk werd gezet."

Matig Feyenoord lijdt bij FC Twente eerste nederlaag van het seizoenFeyenoord heeft zondagmiddag kostbare punten verspeeld in de strijd om de bovenste plekken in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot was niet opgewassen tegen FC Twente, dat in eigen huis met 2-1 zegevierde. Manfred Ugalde en Ricky van Wolfswinkel scoorden namens de thuisploeg, Lutsharel Geertruida deed in de slotfase iets terug.

