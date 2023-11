Heeft Leclerc zijn reputatie als kwalificatiecoureur aan zichzelf te danken?

Deze cijfers wekken de indruk dat Leclerc vooral sterk is over één ronde, maar dat hij niet in staat is om het in de race af te maken. De enige andere twee die bij hem in de buurt komen zijn Valtteri Bottas, die bij Mercedes reed tegen de ijzersterke Lewis Hamilton en ook vaak tactisch werd ingezet, en teammaat Carlos Sainz, die min of meer in hetzelfde schuitje zit als Leclerc.

In de Grands Prix doet Ferrari op racepace doorgaans onder voor Red Bull, Mercedes en tegenwoordig ook McLaren. Leclerc is hier het slachtoffer van. Zijn statistieken althans, want die wekken de indruk dat de Monegask er op zondagen niets van bakt. Maar een nadere blik op zijn races vanaf pole vertellen een ander verhaal.Foto: Getty ImagesNota bene Leclercs eerste pole in 2019 had een zege moeten zijn.

Op Spa en in Monza zette Leclerc zijn poles om in zeges, terwijl hij in Rusland ongelukkig de leiding verloor omdat de Mercedes-coureurs konden stoppen tijdens een virtual safetycar. Die was er nota bene voor zijn stilgevallen teammaat Sebastian Vettel. De Duitser had Leclerc daarvoor tot diens ongenoegen in Singapore al verslagen met een door het team opgezette undercut.

Vanaf 2022 had Ferrari weer een auto die wekelijks meedeed om de topposities. Dat legde ook wat zwaktes bloot. In Bahrein en Australië zette Leclerc zijn poles om in zeges. In Miami werd Ferrari simpelweg op racetempo verslagen door Verstappen. In Spanje gaf Leclercs auto in leidende positie de geest.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: René le Blanc heeft driejarenplan voor Duitse doorbraakRené le Blanc maakt werk van zijn plan om Duitsland te veroveren. De volkszanger heeft zijn eerste Duitstalige single uitgebracht en die wordt volgens hem goed opgepakt. 'Het gaat echt de goede kant op', zegt hij woensdag in De Telegraaf.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Roy Donders heeft de kerstboom al staan, Graat en De Laat wachten nog evenHet duurt nog even maar heel veel Brabanders zijn nu al bezig met Kerstmis. Zo ook zanger en realityster Roy Donders uit Tilburg. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want over de kleur van de kerstboom was nogal wat discussie volgens de huispakkenkoning. Omroep Brabant-koppel Graat en De Laat besteedt er aandacht aan in een nieuwe podcast.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Johan Derksen heeft vol afschuw naar Jutta Leerdam en Jake Paul gekeken: 'Heel erg klef'Johan Derksen (74) zit afgelopen weekend vol verwachting naar het schaatsen te kijken. Maar hij is er al snel klaar mee. Wanneer Jutta Leerdam (24) en Jake Paul (26) in beeld komen vindt hij het niet om aan te zien. Dat vertelt hij in 'Vandaag Inside'.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VI_NL: De Zerbi heeft slecht nieuws voor Oranje: Verbruggen moet geduld hebbenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De Graafschap heeft duidelijke wens in KNVB Beker: 'Doe maar een kut-amateurploeg'Nu De Graafschap doorbekert, heeft Jeffry Fortes wel een duidelijke voorkeur voor de loting: de captain van De Superboeren hoopt 'een kut-amateurploeg' te loten in de tweede ronde van de KNVB Beker.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: 'Gouden Bal-verkiezing is een farce, onverdiend dat Messi heeft gewonnen'De Ballon d'Or-uitslag is zoals elk jaar weer onderwerp van discussie. Lionel Messi legde voor een historische achtste keer beslag op de prestigieuze prijs, maar Lothar Matthäus vindt dat niet terecht. De Duitse voetballegende meent dat Erling Haaland de beste speler van het seizoen was.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕