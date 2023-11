Hedwiges Maduro wil Ajax-fans geruststellen en stipt hoopvolle verbetering aan

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. Zondagmiddag gingen de Amsterdammers met een 1-2 voorsprong rusten in Eindhoven, maar uiteindelijk stelde PSV in de tweede helft orde op zaken: 5-2.

“Aan de bal, met name in de opbouw, hebben we vandaag stappen gezet. We durfden er doorheen te spelen en linies over te slaan. Dat ging een aantal keer heel goed en we creëerden de nodige kansen. Die aanvallen geven natuurlijk wel hoop voor de toekomst.”

“Met Saibari en Til kreeg PSV in de tweede helft ‘lopers’ in de ploeg, en daar hebben wij eigenlijk het hele seizoen al moeite mee”, vervolgt Maduro. “We wisten al dat het lastig zou worden tegen spelers die tussen de backs en centrumverdedigers in de diepte in lopen.” headtopics.com

“Uiteindelijk merk je ook gewoon dat het vertrouwen bij ons ontbreekt in de selectie. We spelen goed en we lopen met een goed gevoel richting de kleedkamer. Toch is de marge maar een doelpunt. Dan weet je dat PSV gaat komen en we hadden ook nog pech met de totstandkoming van onze tegengoals.”

Maduro verwacht dat Ajax een goede wedstrijd nodig heeft om het tij te keren. “Ik denk dat we gewoon een keer een resultaat nodig hebben, want we kunnen het wel. Dat hebben we nu laten zien tegen een topploeg en ik weet dat het ook tegen andere teams kunnen laten zien.”“Die stand blijft niet zo. We lopen wedstrijden achter, dus het beeld is vertekenend. We gaan verder op die eerste helft. Als we dat doen gaan we punten pakken en stijgen we weer op de ranglijst. headtopics.com

Zie ik hier nou een inhoudelijke analyse van een Ajax trainer over waarom het mis ging ? En ik was al zo gewend geraakt aan inzet, strijd, passie blablabla rond de scheidsrechter lopen

