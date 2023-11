Hebben alle overlegtafels en task-forces iets opgeleverd?

30-10-2023 12:43:00 / Bron: NPORadio1

'Task-force, dat is Haags voor we parkeren het nog even' en leek jarenlang het devies van de kabinetten Rutte. Maar met de groei van partijen als BBB en NSC lijkt het einde van dit soort pappen en nathoudenconstructies in zicht.