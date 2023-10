Hartverscheurend: terminaal zieke Vitesse-fan ziet laatste wens in vervulling gaan

heeft vrijdagavond de laatste wens van de terminaal zieke meneer Nijenhuis in vervulling late gaan.

Hij wilde nog een keer een wedstrijd van de Arnhemmers bezoeken met zijn tienjarige kleindochter Guusje.Spits Thomas Buitink en clubheld Edward Sturing namen nog even een moment om de meneer op te zoeken. Het zorgde voor emotionele taferelen.Video

Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Supersub Vellios start bij PEC tegen VitesseEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

