Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland strijden om plek in finale sprint bij EK baanwielrennen

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland strijden zaterdag met elkaar om een plek in de finale van de sprint bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn. Beide wereldtoppers rekenden in de kwartfinales moeiteloos af met hun tegenstanders. De halve finales zijn zaterdag vanaf 18.15 uur, live op NOS.nl. 'We hebben twee weken geleden hier in Apeldoorn nog op het NK twee ritjes tegen elkaar gereden', vertelde Lavreysen vol zelfvertrouwen. 'Die ga ik nog wel even terugkijken.

' De laatste keer dat Lavreysen een duel van Hoogland verloor was bij het EK in Apeldoorn in 2019. 'Jeff is hartstikke sterk. Het worden mooie ritten.' Lavreysen plaatste zich voor de halve finale met een overtuigende dubbele zege op Hamish Turnbull. Hij hield zijn Britse opponent in de eerste run hoog in de baan en voorkwam daarmee een verrassingsaanval. Een bocht voor het horen van de bel dook Lavreysen naar beneden, zette even aan en zag tot zijn tevredenheid dat Turnbull zijn wiel niet eens kon houde





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.