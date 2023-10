Hardleerse bestuurder voor de zevende keer gepakt met telefoon achter stuur

De bestuurder werd aan de kant gezet voor een controle. Die had daar weinig trek in en besloot niet mee te werken.

Na de nodige tegenstribbelingen wisten de agenten hem vervolgens aan te houden. Na de controle bleek dat de man onder invloed was van drugs.

Nederland Headlines

Lees verder:

omroepbrabant »

Hamid werd op 7-jarige leeftijd misbruikt: 'Pas na twintig jaar verteld'In 'Five Days Inside' bezoekt Eddy Zoëy (56) De Spetse Hoeve in Oost-Groningen, waar mannen wonen die kampen met verslavingsproblematiek. Hier ontmoet Eddy onder anderen Hamid (47), die op jonge leeftijd werd misbruikt in Turkije en daar jarenlang niet over heeft durven praten. Lees verder ⮕

112-nieuws: politie Roosendaal heeft handen vol aan verward persoonIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-nieuws: busje botst op vangrail • verwarde man dreigt met mesIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

112-liveblog: busje botst op vangrail • code geel vanwege mistIn dit liveblog hebben we je deze donderdag op de hoogte gehouden van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕

Kilometerslange achtervolging over de A50: twee mannen opgepaktTwee mannen van 43 en 44 jaar zijn in Hernen in Gelderland opgepakt na een kilometerslange achtervolging over de A50. Het tweetal was betrokken bij 'een grove diefstal'. De achtervolging ging woensdag aan het eind van de middag onder meer door Brabant, waar meerdere politiewagens achter de gevluchte mannen aan reden. Lees verder ⮕

112-liveblog: busje botst op vangrail • arrestaties A50-achtervolgingIn dit liveblog hebben we je deze donderdag op de hoogte gehouden van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje. Lees verder ⮕