Hamilton blij met tweede plaats: 'Maar doen precies hetzelfde als vorig jaar'

Lewis Hamilton had niet verwacht als tweede te kunnen finishen in de Mexicaanse Grand Prix, dus was hij blij met zijn race. Toch is de Mercedes-coureur niet tevreden over de vorderingen ten opzichte van de snelheid van winnaar Max Verstappen. 'Vorig jaar stonden we drie tienden van Max in de kwalificatie en liep hij weg in de race. Dit jaar gebeurde eigenlijk hetzelfde', vertelde de Engelsman na afloop. 'We spiegelen onszelf aan vorig seizoen.

De Mercedes-coureur ging de Monegask uiteindelijk met het nodige risico voorbij op het lange rechte stuk. 'Daarop waren we het hele weekend al langzaam, zoals eigenlijk altijd het geval is. De Ferrari is juist heel snel, dus ik kon er alleen voorbij door heel dichtbij te blijven in de laatste bocht', beschreef Hamilton de situatie. 'Ik heb echt elke knop het stuur ingedrukt voor maximaal vermogen. Charles kwam wel naar rechts, maar er was net genoeg ruimte. Dat deed hij heel netjes.

