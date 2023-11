Hamas en Israël bereiken deal over vrijlating gegijzelden en tijdelijk staakt-het-vuren

Na een eerdere vrijlating van vier mensen lijken er met de deal tussen Hamas en Israël na ruim een maand nu tientallen gegijzelden te worden vrijgelaten en komt er een tijdelijk staakt-het-vuren. Experts spreken van een overeenkomst die beide partijen goed kunnen verdedigen tegenover hun achterban. 'Dat Hamas meer gijzelaars zou gaan vrijlaten, lag in de lijn der verwachting', zegt terrorisme- en beveiligingsexpert Glenn Schoen.

Volgens hem bespeelt Hamas met de vrijlating de publieke opinie door aan te tonen dat de gijzelaars goed zijn behandeld. 'Maar ik had verwacht dat ze al eerder meer mensen zouden vrijlaten.' Schoen: 'Hamas moet tijd winnen, zodat strijders weg kunnen. Dat is lastiger als je grote groepen gijzelaars hebt.' Daarnaast zijn door de acties van het Israëlische leger in Gaza steeds minder plekken waar Hamas de gegijzelden kan verbergen, zegt Schoen. 'We horen al berichten van een of twee dode gegijzelden. De kans is groot dat dat aantal zal toeneme





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • Israël: 'Hamas aangevallen in tunnels'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Hamas laat twee oudere Israëlische gijzelaars gaan: 'Onbekend wat Hamas terugkrijgt'Hamas heeft opnieuw twee gijzelaars vrijgelaten. Het gaat om twee Israëlische vrouwen, de 85-jarige Yocheved Lifshitz en de 79-jarige Nurit Cooper. Ze zijn door het Rode Kruis de Gazastrook uit begeleid en met een helikopter naar een ziekenhuis in Tel Aviv gebracht.

Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »

Israël stelt dodental van Hamas-aanval bij naar benedenGeruime tijd ging de Israëlische overheid uit van zo'n 1400 slachtoffers. Dat is bijgesteld naar ongeveer 1200.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Israël verlaagt aantal dodelijke slachtoffers van aanval HamasGeruime tijd ging de Israëlische overheid uit van zo'n 1400 slachtoffers. Dat is bijgesteld naar ongeveer 1200.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Verenigde Staten kondigt gevechtspauzes aan in het noorden van de GazastrookVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »