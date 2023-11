Halilovic redt Fortuna in Nijkerk, opluchting bij FC Groningen

Met Van Veen een half uur voor tijd binnen de lijnen, probeerde FC Groningen een blamage te voorkomen. Dat lukte, want twintig minuten voor tijd werd de opening alsnog geforceerd. Niet de veel besproken Van Veen, maar Marvin Peersman was het goudhaantje. Daardoor plaatst FC Groningen zich voor de volgende ronde.Sparta Rotterdam gaat ook de koker in. De nummer zes van de Eredivisie bleef overeind op bezoek bij IJsselmeervogels.

Trainer Jeroen Rijsdijk zag Sparta in de tweede helft echter niet alle schroom van zich afgooien. Moeizaam bleef de marge beperkt tot één doelpunt. Daardoor bleef de spanning er ook in. IJsselmeervogels probeerde alles te doen om een gelijkmaker te forceren, maar juist toen het slotoffensief ingezet werd, smoorde Sparta dat in de kiem. Een geweldige uithaal van Charles-Andreas Brym zorgde voor de beslissing.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: Sparta Nijkerk - Fortuna Sittard, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Sparta Nijkerk tegen Fortuna Sittard (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Volgende stunt is een feit: ook PEC Zwolle legt het af tegen amateursPEC Zwolle is woensdagavond verrassend uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De huidige nummer negen van de Eredivisie ging in Amsterdam onderuit tegen AFC, de nummer vier van de Tweede Divisie: 1-0. Sparta Rotterdam won wel, op bezoek bij IJsselmeervogels, Fortuna Sittard schakelde Sparta Nijkerk uit en FC Groningen won nipt van Rijnsburgse Boys.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Volgende stunt is een feit: ook PEC Zwolle legt het af tegen amateursPEC Zwolle is woensdagavond verrassend uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De huidige nummer negen van de Eredivisie ging in Amsterdam onderuit tegen AFC, de nummer vier van de Tweede Divisie: 1-0. Sparta Rotterdam won wel, op bezoek bij IJsselmeervogels, Fortuna Sittard schakelde Sparta Nijkerk uit en FC Groningen won nipt van Rijnsburgse Boys.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: VI Live: bevrijdende bekergoal Groningen, Gakpo scoort voor LiverpoolLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Heracles, PEC en Groningen maken borst nat voor amateurs: bekijk de bekercombo!ADVERTORIAL – Na de bekersensaties van dinsdag is het woensdagavond tijd voor de volgende wedstrijden in de KNVB-beker. Onder meer Heracles Almelo, PEC Zwolle en FC Groningen nemen het op tegen amateurs uit de tweede divisie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Groningen moet het te midden van 'enorme crisis' zonder Lukkien stellenFC Groningen moet het zonder Dick Lukkien stellen in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys woensdagavond. De trainer zit vanwege kaakproblemen niet op de bank, zo meldt De Trots van het Noorden.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕