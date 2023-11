Haaland reageert onverstoorbaar op liedjes over Keane en zijn vader

De tackle van Keane op Alf Inge Haaland tijdens de stadsderby in 2001 is berucht. De Ierse middenvelder gaf later toe dat er opzet in het spel was toen hij de Noorse international zwaar blesseerde. Het was een wraakactie voor de kruisbandblessure die Keane vier jaar eerder opliep tijdens een duel met Haaland.

Zondag greep een deel van de United-aanhang dat incident aan om Haaland uit de dagen. Voordat de goalgetter van City de 0-1 maakte uit een strafschop, riepen supporters Na afloop reageerde Haaland op dat moment bij de BBC. Hij deed voorkomen alsof het hem allemaal weinig deed. 'Mensen zongen naar mij.

Overigens werd ook Roy Keane na afloop geconfronteerd met de liedjes die werden gezongen door de United-supporters. De 52-jarige Ier deed bij Sky Sports alsof hij eveneens niet wist waar het over ging. 'Ik zou het niet weten', grapte de voormalige captain. 'Misschien bedoelden ze Robbie Keane.'

