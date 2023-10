Guus Meeuwis: eer en cadeau om met Acda en de Munnik te spelen

Guus Meeuwis heeft genoten van zijn optreden tijdens het eerste reünieconcert van Acda en de Munnik donderdagavond. De 51-jarige zanger noemt het in een bericht op Instagram "een eer, een cadeau en vooral één groot feest" om met Thomas Acda en Paul de Munnik op het podium te staan.

Tijdens de eerste van zes reünieconcerten kwam Meeuwis het podium op om een aantal liedjes met Acda en de Munnik mee te spelen. De Brabander had naar eigen zeggen"een zinderend Ziggo Dome" voor zich, door de show van"deze twee giganten".

Meeuwis verwelkomt de twee mannen terug als muzikaal duo."En blijf vooral nog lang, Acda en de Munnik", besluit de artiest. Acda en de Munnik lieten vrijdag zelf al weten te hebben genoten van het eerste optreden na acht jaar."Het is fijn om weer terug te zijn", schreef Acda na afloop van het eerste reünieconcert op Instagram. De artiesten geven vrijdag en zaterdag ook nog shows in de Amsterdamse concerthal. Van 14 tot en met 16 december staan zij ook nog op het podium.Boris Johnson gaat begin volgend jaar aan het werk voor de Britse televisiezender GB News. headtopics.com

Lees verder:

RTLBoulevard »

Acda en de Munnik: animo voor reünie is veel groter dan verwachtThomas Acda en Paul de Munnik waren als muzikaal duo een aantal jaar uit elkaar, maar zijn nu met de uitgave van hun nieuwe album AEDM en de bijbehorende concertreeks in de Ziggo Dome weer terug van weggeweest. In gesprek met het ANP vertellen de zangers over het samenwerken en de verwachting die ze hadden voor de hereniging. Lees verder ⮕

Acda en de Munnik blij om weer terug te zijnAcda en de Munnik is blij om na acht jaar weer als duo op te treden. 'Het is fijn om weer terug te zijn', schreef Acda na afloop van het eerste reünieconcert op Instagram. Lees verder ⮕

Acda en de Munnik blij om weer terug te zijn als duoAcda en de Munnik is blij om na acht jaar weer als duo op te treden. 'Het is fijn om weer terug te zijn', schreef Acda na afloop van het eerste reünieconcert op Instagram. Lees verder ⮕

Thomas Acda nog niet zenuwachtig voor start concertreeksThomas Acda (56) is nog niet erg zenuwachtig voor de start van de concertreeks samen met Paul de Munnik (53) in de Ziggo Dome. Dat vertelt de zanger donderdag, voorafgaand aan hun optreden, aan RTL Boulevard. Lees verder ⮕

Advocaat zwaar onder de indruk: 'Feyenoord heeft net iets meer dan PSV'Dick Advocaat is onder de indruk van Feyenoord, dat woensdagavond SS Lazio overklaste in de Champions League (3-1). 'Geweldig', zo typeert hij het spel van zijn oude club. Lees verder ⮕

Weigeren regenboogshirt heeft grote gevolgen: vier spelers uit selectie gezetTrainer Mike Snoei heeft vier spelers uit de selectie gezet voor het duel met TOP Oss van vrijdagavond. Woensdagavond werd al bekend dat Telstar in het komende Keuken Kampioen Divisie-duel gaat spelen in een regenboogshirt, dat onderdeel is van een campagne waarmee Telstar wil laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat. Lees verder ⮕