Gündogan verrassend eerlijk na verloren Clásico: 'Er mag echt meer emotie zijn'

-spelers na de verloren Clásico tegen Real Madrid van zaterdag. De 33-jarige Duitser, die deze zomer overkwam van Manchester City, stak even later in gesprek met de Spaanse pers zijn opvallende mening niet onder stoelen of banken.Gündogan opende na zes minuten spelen nog de score voor Barcelona, maar na negentig minuten stond er uiteindelijk een 1-2 eindstand op het bord."Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat de nederlaag zo hard is aangekomen als dat ik had verwacht.

De middenvelder vindt de tamme reactie tekenend."Dat is een beetje ons probleem. Ik weet het niet, maar op dit soort momenten mag er echt wel wat meer emotie zijn. We weten dat we beter zijn dan dit, en dat we beter kunnen in situaties zoals bij de 1-2 (Jude Bellingham, red.). Als je daar dan niet op reageert, dan sijpelt dat door naar wat er op het veld gebeurt."Door de nederlaag tegen de aarstrivaal bedraagt het gat met gedeeld koplopers Real en Girona nu vier punten.

