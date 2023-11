Gündogan verbaast zich in kleedkamer Barcelona: 'Dat is een beetje ons probleem'

Ilkay Gündogan had verwacht dat de spelers van Barcelona wat bozer zouden zijn na de verloren Clásico tegen Real Madrid. De 33-jarige middenvelder was openhartig na de nederlaag. 'Ik ben hier niet gekomen om dit soort wedstrijden te verliezen.'met Optus Sport. 'Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat de nederlaag zo hard is aangekomen als ik had verwacht.

'Dat is een beetje ons probleem', ging Gündogan verder. 'Ik weet het niet, maar op dit soort momenten mag er best meer emotie zijn. We weten dat we beter zijn dan dit en dat we beter kunnen in situaties zoals de 1-2. Als je daar niet op reageert, dan sijpelt dat door naar wat er op het veld gebeurt.'op Real Madrid en Girona. 'We moeten een flinke stap zetten, anders gaan die ploegen bij ons weglopen.

