Guardiola verrast door kloof met United: 'Dat had ik in 2016 niet verwacht'

Pep Guardiola had bij zijn aanstelling in 2016 als manager van Manchester City niet verwacht dat er zo'n grote kloof zou ontstaan met Manchester United. Dat vertelde de Spaanse tacticus zondag naSinds Guardiola zeven jaar geleden de manager van City werd, vielen in het blauwe deel van Manchester alleen al vijf landstitels te bejubelen plus nog een heel scala aan nationale bekers.

In diezelfde periode bleek de tweede plek in de Premier League het hoogst haalbare voor United, dat in 2013 zijn laatste landstitel vierde onder succescoach Sir Alex Ferguson. Sindsdien wonnenalleen nog de Europa League (2013), de FA Cup (2016) de League Cup (2017 en 2023) en een Community Shield (2016).

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.Dit seizoen bedraagt de achterstand van United op City na tien competitieduels ook alweer negen punten. Guardiola werd tijdens zijn persconferentie gevraagd naar die kloof en reageerde: 'Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Toen ik hier arriveerde, was José Mourinho er en had United topspelers met Ibrahimovic en Lukaku.'. headtopics.com

Die steun voelde Guardiola ook na het verliezen van de CL-finale in 2021 tegen Chelsea. 'We zaten er helemaal doorheen. Maar de voorzitter zei:"We gaan deze prijs vroeger of later winnen. Wat is daarvoor nodig?We vertrouwen op elkaar en het is geen drama als we een keer verliezen. Daarom denk ik dat deze club zo stabiel is in de organisatie.

Edwin Evers: 'Dat je alles kán zeggen, betekent niet dat je dat zou moeten willen''In Nederland vinden we dat we alles maar kunnen zeggen, dat is immers vrijheid van meningsuiting. Maar dat wil niet zeggen dat je ook alles moet willen zeggen', aldus muzikant en radio-dj Edwin Evers in MISCHA!. Lees verder ⮕

Collin Veijer (18) pakt eerste Nederlandse podiumplaats in Moto3 sinds 2016Collin Veijer heeft zondag zijn eerste podiumplaats in de Moto3 behaald. Het achttienjarige talent van het Duitse team Liqui Moly Husqvarna Intact werd derde bij de Grand Prix van Thailand. Lees verder ⮕

Eindhovens leedvermaak om 17e plek Ajax: 'Dat ik dat nog mee mag maken'VoetbalPrimeur proefde voorafgaand aan PSV - Ajax de sfeer in Eindhoven, waar een aantal fans van de Eredivisie-koploper geniet van de huidige stand van de Amsterdammers op de ranglijst. Vertrouwen in een grote zege is er om die reden dan ook volop. Lees verder ⮕

Olympisch kampioene Elis Ligtlee kon niet genieten van medaille: 'Ik kreeg tien trappen na'Op de Olympische Spelen in Rio in 2016 verbaasde baanwielrenster Elis Ligtlee vriend, vijand en zichzelf door een gouden medaille te winnen op het onderdeel keirin. Jarenlang kon ze echter nauwelijks naar de medaille kijken. 'In de krant stond dat ik veel te zwaar was en dat mijn titel geluk was. Lees verder ⮕

Mexico accepteert dat 'Checo' Pérez waarschijnlijk weer niet gaat winnenSergio Pérez is in Mexico een nationale sportheld, maar zijn fans verzoenen zich bij voorbaat weer met een troostprijs bij de Grand Prix in eigen land. Lees verder ⮕

Mexico accepteert dat 'Checo' Pérez waarschijnlijk weer niet gaat winnenSergio Pérez is in Mexico een nationale sportheld, maar zijn fans verzoenen zich bij voorbaat weer met een troostprijs bij de Grand Prix in eigen land. Lees verder ⮕