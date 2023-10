Guardiola kent het gevaar van Man Utd en is positief over Onana

Het United van Erik ten Hag draait nog niet geweldig en staat op de achtste plaats in de Premier League. 'Maar ze zijn altijd gevaarlijk', liet Guardiola weten tijdens zijn persconferentie. 'Welke manager er ook op de bank zit, en ik heb er een paar meegemaakt, United is altijd een zware tegenstander met veel individuele kwaliteiten en karakter.'

'We kennen de kwaliteiten van United, daar bestaat geen twijfel over', vervolgde Guardiola. 'Ze krijgen het altijd voor elkaar om te scoren, ook al spelen ze misschien een mindere wedstrijd. De rivaliteit tussen de twee clubs is goed. Er is respect over en weer. Dit is mijn achtste seizoen hier en het is altijd goed gegaan. Soms wonnen we, soms verloren we. Zo gaat dat.'

Overigens gaat het niet altijd goed. Een paar City-fans riepen na de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion nare dingen over United-icoon Bobby Charlton, die zaterdag. 'Maar die mensen vertegenwoordigen ons niet. Alcohol doet slechte dingen met mensen. We hebben veel respect voor United en zeker voor een icoon als Sir Bobby Charlton.'

