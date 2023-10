Grote vreugde in Girona: Blind en co. door late zege weer koploper in Spanje

Girona is na vrijdagavond in ieder geval voor even weer koploper in La Liga. De Zuid-Spaanse club trok de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo pas in de allerlaatste seconden naar zich toe. Het zorgde voor uitzinnige vreugde bijDe verlossende 1-0 kwam van de voet van Yangel Herrera.

De Venezolaan schoot na een heerlijk hakje vol overtuiging raak. Girona heeft nu 28 punten verzameld uit de eerste elf wedstrijden. Real Madrid staat tweede, met één punt meer dan nummer drie FC Barcelona (25). Zaterdagmiddag staan de twee aarstrivalen tegenover elkaar. De aftrap van El Clásico is om 16.15 uur.Video

