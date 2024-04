Grote vraagtekens achter Bakayoko en Veerman

Het duel tussen de nummer één en nummer achttien van de Eredivisie leverde zaterdag geen enkel probleem op voor PSV , dat Vitesse met een 6-0 nederlaag naar huis stuurde. Binnen afzienbare tijd kunnen de Eindhovenaren de 25ste landstitel in de clubhistorie veroveren.

Ook is het de vraag over Sergiño Dest in Eindhoven blijft. De van FC Barcelona gehuurde vleugelverdediger, op wie PSV een koopoptie heeft, wordt in'een machtig wapen' genoemd. 'De koopoptie van 11 miljoen euro is niet helemaal dichtgetimmerd. PSV moet er namelijk ook met Dest zelf nog uitkomen.'Feyenoord versloeg Fortuna Sittard met 0-1 in een wedstrijd die al voor een groot deel in het teken stond van de bekerfinale tegen NEC.

PSV Eredivisie Kampioen Luuk De Jong Peter Bosz Johan Bakayoko Joey Veerman Sergiño Dest

